Il supermercato A&O in centro storico non chiuderà. Il sindaco spiega i meriti

di Vittorino Bernardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

THIENE - Buona nuova per i cittadini del centro storico, in particolare per gli anziani e per chi non è automunito: il supermercato A&O di via Gorizia non chiuderà. Nelle scorse settimane, allarmati dalla ventilata chiusura, un gruppo di cittadini aveva incontrato il sindaco in municipio per segnalare l'importanza del supermercato del centro e avevano dato seguito a una pacifica protesta con una raccolta firme che aveva raggiunto nel giro di pochissimi giorni centinaia di adesioni. Ad annunciare la buona notizia...