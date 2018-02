Allerta meteo, Soccorso alpino: «Rinviate le gite in montagna»

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Il Soccorso alpino e speleologico Veneto per questo fine settimana ha lanciato agli appassionati frequentatori della montagna uncosì da adottare la massima prudenza nelle uscitepianificandole attentamente, o, ciò per il crollo delle temperature e le forti nevicate previste nelle prossime ore. I bollettini metereologici indicano a partire già da oggi unsulla zona alpina, accompagnato dall’arrivo di importanti precipitazioni nevose su gran parte d’Italia. Il gelo dovrebbe estendersi. In questo fine settimana tutte le montagne italiane sono in condizioni di: sono previsti forti venti con raffiche di burrasca, improvvisi cali termici e persistenti nevicate. Dei fiocchi dovrebbero cadere anche in pianura.