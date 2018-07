Ascolta musica dalla cassa blue tooth Prende una multa di 50 euro

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Ilindossato metaforicamente venerdì dalcon Giovanni Scarpellini, comandante della polizia locale, per contrastare lain buona parte composta da africani di seconda generazione residenti in città e Comuni limitrofi che da aprile 2017 provoca risse, aggressioni e danneggiamenti agli arredamenti urbani, privati e pubblici è stato efficace per due volte nelle ultime ore.Alle 22.30 di sabato i vigilantes dell’istitutodi Vicenza, all’esordio nel servizio, hanno fermato in flagranza di reato il 19enne marocchino, pregiudicato residente a Thiene, per avereil 43enne scledense L.D.R. (prognosi un mese) per il rifiuto alla richiesta di offrire una sigaretta.Ieri il secondo successo del “giro di vite”: un 19enne di origini magrebine residente a Santorso è statoperché ha contravvenuto all’ordinanza che invieta fino al 31 ottobre l'uso di bicchieri e bottiglie in vetro, nonché di ogni dispositivo sonoro non controllato direttamente dagli esercizi pubblici. Il giovane nordafricano alle 19.30 è stato sorpreso dalla polizia locale ad ascoltare musica da unacollegata al proprio smartphone. Si è giustificato dicendo di non essere a conoscenza dell'ordinanza.