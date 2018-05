“Il malessere del benessere”: incontro con “l’alpinista scalzo” Tom Perry

di Vittorino Bernardi

MALO - “Il malessere del benessere” è il provocante titolo della serata che domanivedrà protagonista alle 20.30". L’alpinista scalzo, vicentino di Sovizzo nato nel 1960, famoso a livello internazionale per le sue salite e discese da importanti cime, anche vulcaniche, compiute rigorosamente senza calzature, sarà ospite della. Patrocinato dal Comune l’appuntamento sarà ospitato nella sala consiliare di San Bernardino., ossia Tom Perry, porterà la propria testimonianza diretta delle conseguenze dell’inquinamento ambientale: plastica, rifiuti di ogni genere, degrado, contaminazione di aria, acqua e suolo, che ha riscontrato nelledove si è recato per compiere le proprie imprese, o dove è stato ospite. La serata prevede anche la proiezione di alcuni. Tom Perry che èdel “Centro parchi internazionali e per la salvaguardia del creato” ha ricevuto le congratulazioni di Papa Francesco e nel 2008 è stato nominato "Personaggio National Geograpich". Quasi impossibile citare tutte le sue imprese: sono epiche le performances sul Kilimangiaro nel 2004, sul monte Bianco nel 2006 e la discesa dal vulcano Etna nel 2007. Impressionante risulta la salita in Argentina dell’Aconcagua nel 2009, dove la quota di 7 metri e la temperatura di 25 gradi sottozero in condizioni estreme rappresentano l'apice delle sfide.