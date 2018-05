Il Leone di San Marco più grande del mondo darà il benvenuto nella valle dell’Agno

di Vittorino Bernardi

TRISSINO - È in arrivo in paese la statua del: sarà posizionata a giorni nella rotatoria che da sud (Montecchio Maggiore) funge da ingresso a Trissino e alla. Dopo il via libera nei giorni scorsi da parte della Provincia il consiglio comunale mercoledì ha approvato il progetto di riqualificazione della rotatoria con la posa di una statua del Leone di San Marco, realizzata dal comitatotramite donazioni da parte di privati cittadini. Realizzata incon finitura uguale alla pietra di Vicenza, la statua che sarà posta su un basamento circolare alto un metro è. Per la posa della statua del Leone di San Marco che è unesprime soddisfazione, presidente di "Identità Veneta". «A nome del comitato ringrazio ilper il suo impegno nel portare avanti l'iniziativa e tutta la maggioranza in consiglio comunale che ha votato a favore del progetto. Ringrazio pure i cittadini che grazie alle loro donazioni hanno permesso la realizzazione della più grande statua raffigurante il simbolo del Veneto, il Leone di San Marco».