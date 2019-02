Il Famila vince con autorità a Lucca ottima Gruda

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCCA 54SCHIO 79LUCCA - Diciottesima giornata di campionato positiva per il Famila che privo dell’influenzate Filippi e con Quigley e Lisec in tribuna per la rotazione delle straniereà. Ad aprire è Gruda dopo 29”. Lucca aggredisce in difesa e in attacco piazza un 6-0. Troppo per Schio che riordina le idee, con Fassina e Lavender allunga 9-12 all’8’. È, le squadre non si risparmiano in energie, giocano alla pari per il 14-17 al 10’. Faticano le scledensi sulle difese delle toscane e non staccano 16-19 al 13’. Lavender suona la carica alle compagne e propizia un 8-0 per il 16-27 al 15’ per la svolta. Fassina sale in cattedra con la tripla del 18-32. Non è da meno dal perimetro la cecchina Gemelos. Fassina chiude 24-42 per il riposo., il Famila senza forzare al 25’ conduce 29-56 e 35-58 al 30’. Con la vittoria in tasca le arancioni giocano con impegno peral PalaRomare e vincono di 25 con canestro finale di Gemelos. Le due squadre si affronteranno il 1. marzo a San Martino di Lupari nei quarti della Final eight di Coppa Italia. C’è grande attesa a Schio per mercoledì quando alle 20 le arancioni ospiteranno le russe del Nadezhda Orenburg nell’ultimo turno di Eurolega: in caso di vittoria e della contemporanea sconfitta interna del Villenenuve con il Bourges nel derby francese accederanno come seste ai play off di EuroCup. Domenica altro impegno interno per Schio contro il Fila San Martino: palla a due alle 19 per la diretta SportItalia.: Vaughn 16, Orazzo 8, Reggiani, Ngo Ndiock 2, Graves 13, Ravelli 6, Cibeca, Salvestrini, Treffers 6, Diene, Gatti 3. All.: Lorenzo Serventi.: Fassina 9, Masciadri 2, Crippa 4, Gruda 27, Battisodo 2, Andrè ne, Dotto 6, Gemelos 11, Lavander 18, Micovic ne. All.: Pierre Vincent.: Chersicla di Oggiono, Castiglione di Palermo e Ferrara di Bologna.. Tiri liberi, da due e da tre: Gesam Gas 11/13, 17/44, 3/12; Famila 14/16, 28/52, 3/16. Rimbalzi attacco/difesa: Gesam Gas 3/24, Famila 10/27. Palle perse/recuperate: Gesam Gas 20/1, Famila 12/4. Nessuna uscita per falli. Parziali: 14-17, 24-42 (10-25), 35-58 (11-16), 54-79 (9-21).