Il Famila Schio apre il ritorno con un +43 in trasferta. Umana ko

di Vittorino Bernardi

BATTIPAGLIA 41SCHIO 84BATTIPAGLIA - Ilapre bene il 2019 e il girone di ritorno con unin Campania. Tutte e 11 le giocatrici a referto sono, dopo un avvio lento. Ad aprire la gara è Trimboli per le locali che aggressive in difesa trovano buone ripartenze, come per la tripla di Cremona per il 7-2 al 4’. Fatica il Famila in attacco, con più errori. Gruda con due canestri consecutivi cerca di scuotere le compagne per il 13-8 al 7’. Lavender e Crippa firmano il 13-12 e Masciadri da tre il sorpasso del 13-15 al 9’ per un 9-0. Andrè chiude il parziale per il +2 Schio, 15-17. Battisodo da tre apre il secondo quarto. Il Famila trova solidità in difesa e continuità in attacco con 4 punti di Andrè allunga 17-25 al 14’. È combattuta la partita con canestri di qualità tecnica da ambo le parti per il 21-27 di Lavender al 17’ che chiude da sotto per il 25-34 del riposo. Nel terzo quarto le scledensi da campionesse d’Italia in carica mantengono con una buona difesa il comando del gioco per il 31-46 di Quigley al 25’. Il Famila gioca in scioltezza per il +22 del 30’ (39-57). Nell’ultimo quarto le scledensi offrono spettacolo, con una tripla, una doppia e due liberi di Micovic allungano sul 41-75 al 36’. Il Famila èe chiude con un parziale di 27-2.Per la sconfitta dell’a Broni 74-68 il Famila in classifica ha ridotto a 2 punti lo svantaggio dalla capolista. Giovedì per l’Eurolega le arancioni ospiteranno (20.30) le belghe del Castor Mersin e domenica per il campionato le ferraresi di Vigarano.: Simon 11, Mataloni 2, Triboli 7, Handy 11, Del Pero 5, El Habbab, Cremona 5, Sasso, Panniello, Patanè, Mazza, De Rosa. All.: Alberto Matassini: Filippi 2, Fassina 5, Masciadri 5, Crippa 4, Gruda 12, Battisodo 8, Andrè, Dotto 8, Lavender 15, Quigley 10, Micovic 7. All.: Pierre Vincent.: Ciaglia di Caserta, Mignogna di Milano, Pallaoro di Trento.. Tiri liberi, da due e da tre: Treofan 8/9, 9/29, 5/22; Famila 16/18, 25/53, 6/14. Rimbalzi attacco/difesa: Treofan 4/26, Famila 10/33. Palle perse/recuperate: Treofan 18/3, Famila 7/13. Uscita per falli El Habbab. Parziali: 15-17, 25-34 (10-17), 39-57 (14-23), 41-84 (2-27).