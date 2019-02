Corso Fogazzaro tappezzato di lenzuola per bloccare il ritorno delle auto

di Roberto Cervellin

VICENZA -appese a balconi e terrazzi. E una scritta: “”.come non l'avete mai vista. Una delle arterie pedonali più ammirate del cuore diè al centro di unaDa una parte il Comune che, con il sindaco Francesco Rucco, iper dare ossigeno agli affari dei negozianti. Dall'altra i residenti i quali, attraverso il comitato “Futuro Fogazzaro”, hanno raccoltoper sollecitare Palazzo Trissino a fare. «Siamo contrari al ritorno del traffico. La mobilitazione continua», promettono.Alla vigilia del via alla sperimentazione, prevista, la guerra sulle auto in corso Fogazzaro si inasprisce. «L'obiettivo è rivitalizzare l'area», spiega l'amministrazione. «Siamo per una strada a misura d'uomo, da vivere a piedi o in bici», replicano i residenti. Prudente: «Nell'era delle vendite on line, riaprire una strada può sì aiutare il commercio, ma non risolve i problemi - ammette, presidente della delegazione cittadina dell'associazione - Sia che passino le auto sia che rimanga pedonale, corso Fogazzaro va riqualificata».L'idea è di far circolare i veicoli, mantenendo la pedonalizzazione nel tratto da contra' Cantarane a piazza San Lorenzo. «Non ci sono posizioni preconcette - sottolinea la giunta - ma solo la volontà di tentare tutte le strade per portare beneficio ai negozianti».