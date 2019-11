Il Cornedo fa lo sgambetto al Bassano: prima sconfitta in campionato per i giallorossi.

di Francesco Bordignon

Campionato riaperto.in questo campionato e lo fa in uno dei campi più difficili della Promozione, in casa di quel. Dopo lo Schio, la squadra di Miloradovic stende anche la capolista e, con gli scledensi che si riportano a -1 dalla formazione di Maino e lo stesso Cornedo a -4.Per il Bassano una sconfitta dura da digerire, i giallorossi hanno disputato una partita sicuramente al di sopra della sufficienza ma a mancare è stata la precisione sottoporta, con moltissime occasioni non sfruttate (anche clamorose) e un rapporto che continua ad essere non ottimale con i legni della porta. In una giornata così storta a livello realizzativo Garbuio e compagni hanno trovato comunque due reti, di contro però ne hanno subite ben tre (mai in questo campionato), in unaUna gara che ha visto il Cornedo passare in vantaggio con il bomber, una macchina da gol (già doppia cifra in campionato, famoso per averne segnato – tra coppa e campionato – sette in una settimana) inarrestabile anche per la difesa del Bassano; giallorossi che chiudono in pareggio il primo tempo grazie alla rete di. Nella seconda frazione il Bassano spinge ma subisce due reti, prima dipoi di, inutile il rigore realizzato daIl Bassano che si è giocato dunque il suo jolly, quel tesoretto di tre quattro punti che si era guadagnato contro lo Schio (vittorioso a Rosà) e che non può più concedersi passi falsi:, i giallorossi vogliono tornare a fare punti e mantenere la vetta.