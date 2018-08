Il Comune ricorda le 2 sue vittime nella strage di Bologna del 2 agosto 1980

di Vittorino Bernardi

MARANO VICENTINO - Domani 2 agosto cade il 38. anniversario dellache causò 85 vittime e 200 feriti. Tra le vittime ci furono anche, mamma e figlio:. Elisabetta e Roberto hanno trovato la morte mentre erano in viaggio per raggiungere in Puglia un paesino in provincia di Bari. Elisabetta, dopo molte insistenze dei quattro figli, avevadi una cognata che passava qualche mese di vacanza in Italia prima di fare ritorno in Australia. Pur viaggiando in prima classe del treno mamma e figlio a Bologna preferirono fermarsi nellaa, anziché visitare la città, e. Roberto era un giocatore di pallavolo della società Volley Sottoriva: insuo ricordo è stato intestato il palazzetto di via Marconi.Come ogni anno dal 1981 l’amministrazione comunale ricorda Elisabetta Manea e Roberto De Marchicon in testa il sindaco alla cerimonia nazionale del 2 agosto che si terrà a Bologna alle 9.15, mentre in paese alle 8 sarà celebrata una messa di suffragio nella chiesa di Santa Maria Annunziata. Chi è interessato a partecipare alla manifestazione a Bologna può contattare l’Urp in municipio al numero 0445.598804.