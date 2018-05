Il commissario: “Pfas zero in 2 anni”. Comitati scettici e mamme a Bruxelles

di Roberto Cervellin

VICENZA - “”. Grazie all'acqua che arriverà dalla zona a nord della, da, direttore generale Arpav ein pectore perpromette tempi rapidi per portare acqua pulita nei comuni contaminati dalle sostanze perfluoroalchiliche. Dopo anni di battaglie e denunce, il caso delle falde inquinate sembra giunto a una svolta.Entrodovrebbe essere ultimato il sistema di approvvigionamento idrico che preleverà acqua dadi Vicentino, Veronese e Padovano. Un intervento di quasiche prevede la realizzazione die ladelle fonti attuali, perché necessitano di essere depurate conIl piano “Pfas zero” è stato illustrato il 22 maggio a palazzo Nievo, sede delladallo stesso Dell'Acqua ai sindaci berici dell'area rossa -- nonchè ai gestori del servizio idrico e ai consigli di bacino. «Ciò che è stato fatto in Veneto, sia in termini ambientali che sanitari. Ho trovato progetti pronti, alcuni addirittura appaltati, segno di un grande lavoro», ha detto il commissario.Tutto bene? Non proprio. I“No Pfas-Acqua bene comune” sono prudenti e assicurano: «Vigileremo». Ma sono anche scettici: «L'acqua che arriverà da Belfiore? Nel 2015 era rimasta a secco». Intanto le “” sono pronte a volare a: «Porteremo il caso al parlamento europeo per rafforzare le nostre istanze».