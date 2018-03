Quell'area verde usata per sbarazzarsi di ciò che non serve più...

di Vittorino Bernardi

MARANO VICENTINO - Il, costituito da maranesi che amano il loro paese e lottano per non vederlo degradato e sporco, ha dichiarato guerra aglie chiede a chi di dovere di intervenire con controlli e sazioni. Ivolontari hanno scoperto una discarica in mezzo al verde,. «In uno dei tratti di strada più trafficati del paese, quello – spiegano in un comunicato - che collega la viabilità proveniente da Malo e Schio in direzione Thiene, si è formato con il tempo un parcheggio di fortuna, in corrispondenza del. È un'area frequentata da chi decide di lasciare il volante per fermarsi a telefonare o per una, ma contemporaneamente usata per disfarsi da borse di rifiuti o altri oggetti inservibili. Lontano da occhi indiscreti, a parte il continuo transito di auto anche notturno, questo posto risulta perfettamente adatto agli scopi deiche, malgrado la situazione rimanga costante da tempo immemorabile, continuano a rimanere impuniti».Per info attività Marano Pulita e segnalazioni: 377.3595220 o pagina Facebook