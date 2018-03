Castello di Thiene apre al pubblico, un salto nel XV secolo tra nobili e guerrieri

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Il Castello di Thieneda domenica 18 marzo a giovedì 8 novembre con, tutti i giorni eccetto il lunedì. Dal punto di vista storico e architettonico il Castello è uno straordinario esempio di; di li a poco, nel 1500, proprio Andrea Palladio comincerà a progettare le dimore arricchite con i colonnati centrali e le due barchesse laterali. Il Castello ha la peculiarità di associare in un'unica costruzione dalla pianta a T le caratteristiche del castello con quelle del palazzo veneziano e in particolare il cosiddetto fondaco, ossia abitazione e luogo di commercio.Interessante è la somiglianza del Castello di Thiene con ilche si affaccia sul. Il visitatore passeggiando per la varie sale, dove sono conservati oggetti d’uso quotidiano (cappelli, capi di abbigliamento, ombrelli e accessori) si rende conto in un viaggio nel tempo di come si viveva in unae quali erano le comodità di allora (oggi sarebbero definite scomodità).sarà possibile accedere a uno dei tre sotterranei realizzati da Francesco Porto, nei primi decenni del XVI secolo, e osservare la suggestiva ghiacciaia: una grande cisterna a forma sferica, che serviva per la raccolta e conservazione del ghiaccio anche durante i mesi estivi. Orari apertura per singoli da martedì a domenica: dalle 15 alle 17, il sabato anche dalle 10 alle 11 (non serve prenotazione, basta presentarsi all'ingresso principale del Castello all'orario scelto). Per i gruppi il Castello è aperto su prenotazione (minimo 10 persone) tutti i giorni, anche il lunedì, con visita guidata. Per info e prenotazioni: 329.8541962, info@castellodithiene.com.