Campionato italiano ciclocross 2020: Schio si aggiudica l'appuntamento

di Vittorino Bernardi

SCHIO - La notizia sussurrata da alcuni giorni negli ambienti sportivi locali è: la Polisportiva G.S. Schio Bike dopo anni di impegno e importanti risultati nell’organizzazione di gare di ciclocross a livello locale e regionale, avrà l’onore e il compito di curare il. L'evento offrirà uno spettacolo di primo livello a tutti gli appassionati (e non) della disciplina che porterà a Schio atleti di primissimo ordine. La gara si svolgerà in viale dello Sport (area piscine) dL'area di gara, collaudata in analoghe competizioni locali e regionali, si snoda su un circuito di 2,600 km., caratterizzato da fondo misto collinare con asfalto (20%) e fuoristrada (80%), su un dislivello di circa 60 metri con ostacoli naturali e artificiali (assi in legno e scalette):sia per gli atleti che avranno modo di confrontarsi, che per il pubblico che assisterà alla gara. Per lal'assegnazone de compito di organizzare l’evento è unprestigioso da parte della Federciclismo nazionale, che rende merito alla costante attività svolta da oltre un decennio a servizio del ciclismo, in particolare della disciplina del ciclocross.