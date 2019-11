Vita nuova in Campo Marzo: è arrivato il caffè “di Fonzie” in stile anni '50

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Arredi incon tonalità che vanno dal pastello al rosso. Si chiamaE' il ristorante della nota catena americana che ha aperto i battentiUn'inaugurazione con cui il Comune punta sia aal celebre polmone verde che a combattere ilche interessa l'area. Gli stessi obiettivi a cui mirano gli, che giusto un paio di mesi fa hanno aperto,dell'edificio, ladella sezione.Vita nuova dunque per il grande parco. «E' stato un inizio spettacolare, un gran successo. Ogni prodotto è preparato con ingredienti locali e di alta qualità», raccontano i gestori del Fonzarelli's. Il nome è evocativo.si ispira infatti a quelli che hanno fatto da cornice al celebre telefilm “” conma rivisitati in chiave moderna. Le specialità? Aperitivi, colazioni, brunch o un semplice caffè. E non poteva mancare “”, hamburger di vitello da 200 grammi.