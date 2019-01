Il 37. Club Frecce Tricolori Bassano ha festeggiato l’attività 2018 e presentato quella 2019

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Il 37. Club Frecce Tricolori Bassano venerdì 25 gennaio presso il ristorante “La Corte del Belo” a Thiene ha concluso con la cena sociale l’intensa. Come ospiti d’onore sono intervenuti: il capitanoe il new entry 2019 capitano. Nel corso della serata conviviale il direttivo del club bassanese ha ripercorso le principali attività svolte lo scorso anno, conagli stabilimenti di Leonardo Divisione Velivoli di Vengono; alla Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga, storica azienda di eccellenza italiana nel mondo di velivoli executive e militari a pilotaggio remoto e alla base elicotteri Marina Militare di Luni-Sarzana. Sono state ricordate leaeree in Italia e in Europa. Al termine della serata partecipata da oltre 70 persone, è stata applaudita l’al club del nuovo pilota cap. Federico De Cecco. Spazio è stato lasciato allo scambio ufficiale di doni tra il club di Bassano, guidato dal presidente Davide Battistella, e i piloti delle Frecce Tricolori. È stato pure annunciato ilstilato da Vincenzo Galvan e dal direttivo. Sono previste visite agli stabilimenti di Leonardo a Torino, alla Avio Aero e alla Fabbrica d’Armi Beretta, quest’ultima storica azienda mondiale con oltre 500 anni di storia. Non mancherà per il sodalizio la partecipazione al prestigioso Air Show di Zeltweg in Austria.La sede del 37° Club di via Jacopo da Ponte 37 è aperta a tutti i simpatizzanti del volo e dell’Aeronautica Militare i venerdì sera dalle 20.45 alle 22, alla presenza del direttivo disponibile a fornire chiarimenti e informazioni sulle varie attività del sodalizio.