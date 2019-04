Vandalo distrugge fioriera di un negozio con 2 amici: inchiodato da un video

di Vittorino Bernardi

SCHIO - La polizia locale Alto Vicentino ha identificato il giovane che poco prima della mezzanotte di martedì 2 aprile nella centrale via Pasubio, in, ha distrutto la fioriera di un negozio. Le urla del giovane, a torso nudo e ubriaco dal tono “impastato” della voce, ha svegliato un residente che da una finestra ha registrato con lo smartphone il gesto vandalico. Ilè stato postato ieri 3 aprile su Facebook dal comitato Prima Noi, suscitando commenti di rabbia. Sotto gli occhi dei due amici rimasti spettatori, il vandalo urlando «… fammelo vedere chi comanda a Schio, fammelo vedere...» ha afferrato una decorativa fioriera in legno, l’ha lanciata a terra, raccolta e rilanciata contro una vetrina per sfasciarla e allontanarsi.Dalla visione del video la polizia locale Alto Vicentino in poche ore ha identificato il vandalo, grazie ad alcuni cittadini che riconosciuti i tre giovani hanno telefonato al comando e fornito i loro nomi. I due giovani indirettamente coinvolti nell’atto vandalico hanno testimoniato per alleggerire la loro posizione. Al giovane vandalo identificato in I.M. 18enne residente in provincia di Mantova, temporaneamente domiciliato a Schio presso un familiare, sono stati contestati i reati di danneggiamento aggravato e disturbo alla quiete pubblica, ed è stato denunciato alla procura della Repubblica di Vicenza per ubriachezza in luogo pubblico.