Rapinò un nigeriano rubandogli la bici: arrestato tunisino di 42 anni

VICENZA - I carabinieri della compagnia berica nel pomeriggio di ieri 7 giugno hanno identificato e arrestato l’autore della tentata rapina con lesioni del 16 maggio in centro storico: il 42enne tunisino, residente in città ma di fatto senza fissa dimora.Le indagini sono scattate subito: la pattuglia del 112 era intervenuta alle 7.30 circa in contra’ Giacomo Orefice, dove poco prima un 30enne nigeriano era stato vittima di una tentata rapina della sua bici, nel corso della quale aveva subito lesioni. Sulla scorta delle testimonianze raccolte nell’immediato, i militari hanno identificato il responsabile nel 42enne tunisino, portato ieri in carcere nell’attesa dell’interrogatorio da parte di un magistrato.