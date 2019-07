I vicentini diventano... “007”: scattano i controlli di vicinato

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Unmolesta un passante? Un gruppo disi buca alla luce del sole? Ci penseranno iad avvisare le forze dell'ordine.Si chiama, si legge. Basta tenere gli occhie avere unoa portata di mano. Il resto lo farà la polizia, che interverrà non appena riceverà la segnalazione. il tutto con il placet di prefettura e Comune.Anzi, il progetto porta la firma proprio della la giunta diche, per ilalle 20.30, all'hotel de la Ville di viale Verona, ha promosso la prima assemblea pubblica per illustrare l'operazione destinata a rendere la città più sicura grazie all'aiuto dei cittadini che, per l'occasione, si trasformeranno in “agenti segreti”.Due le zone sotto osservazione:. Entrambe da tempo nell'occhio del ciclone per casi di spaccio. Prevista la selezione didi ciascuna area, i quali avranno un canale preferenziale con gli agenti. All'incontro prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco Rucco, il questore, il comandante della polizia localeconsigliere comunale delegato alla sicurezza nonché presidente del consiglio regionale.«Tutti potranno dare un aiuto nel controllo del territorio che troppo spesso soffre di situazioni di disagio», spiega il sindaco. «Non chiediamo ai cittadini di sostituirsi a chi deve occuparsi della loro sicurezza - aggiunge Ciambetti - ma di guardare con senso civico i luoghi in cui vivono».