I sacerdoti della "Schio Est" attaccano il decreto Salvini: «Aggrava le tensioni sociali»

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Tra i sacerdoti che in Italia criticano il ministro dell’Interno Matteo Salvini per ilsi è aggiunto anche, che con i coadiuvatori don Domenico Pegoraro e don Manuel Loreni regge l’unità pastorale Schio Est, nata dalla recente fusione tra le parrocchie di Santissima Trinità-Piane e Santa Croce.da parte dei tre sacerdoti, ma domenica nel foglietto settimanale “Vita della Comicità” distribuito alle sante messe nelle chiese hanno preso posizione contro il decreto sicurezza.«Non è una novità degli ultimi giorni la richiesta di una maggiore sicurezza nel nostro Paese, sicurezza nel cercare e trovare un lavoro, sicurezza nelle nostre case e per le strade, sicurezza di vivere in un Paese civile e ordinato. Nell’ultima campagna elettoralesu questo tema, soprattutto per quanto riguarda la richiesta di una maggiore tutela e controllo nei confronti dei migranti,». I sacerdoti chiudono così la loro riflessione sul foglietto settimanale. «Come cristiani si sentiamo chiamati a esprimere la nostra preoccupazione di fronte a un decreto chesituazioni di tensione nel Paese, che potrebbe relegare sempre più ai margini chi già si trova in situazione di bisogno e di ricerca di speranza. Come comunità cristiana ci sentiamo sempre più chiamati a metterci in gioco».La politica si sta dividendo in città su quanto espresso dal gruppo di sacerdoti