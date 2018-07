Preleva soldi al bancomat: 17enne minacciato con pistola taser e rapinato

di Luca Pozza

GRUMOLO DELLE ABBADESSE -nellaa Grumolo delle Abbadesse per un minorenne che con unaè statoda un terzetto di uomini. A dare l'allarme è stata la stessa vittima, un 17enne nativo di Basano del Grappa, che ha chiesto l'intervento sul posto del 112. Una volta arrivati sul posto aiha spiegato che poco prima tre sconosciuti lo avevano avvicinato nei pressi di uno sportello bancario e sotto la minaccia dell'arma gli hanno portato via iappena prelevati al bancomat.Secondo il racconto dello stesso ragazzo i rapinatori sono poi fuggiti a bordo di un’auto di cui si non conoscono modello e targa. Indagini in corso da parte del nucleo operativo della compagnia di Vicenza che ora stanno verificando la versione anche attraversoi l'analisi dei filmati della videosorveglianza per risalire ai rapinatori.