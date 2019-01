Nella notte "spariscono" due betoniere: mega-furto da 400 mila euro

di Luca Pozza

GRISIGNANO DI ZOCCO - Ammonta a circa 400 mila euro ildi un ingentemesso a segno la scorsa notte in un capannone a Grisignano di Zocco, in via Ferramosca, nella zona artigianale. Una banda di almeno 3-4 malviventi, dopo aver forzato il cancello d'ingresso, si sono introdottai all’interno della struttura e dopo aver rinvenuto le chiavi dei mezzi pesanti (custodite all'interno di una cassaforte che era aperto) hanno asportato due betoniere - una di marca Astra V.I. del valore di 150 mila euro e una di marca Mercedes, del valore di 250 mila euro - con le quali poi si sono allontanati.I carabinieri della stazione di Camisano Vicentino, unitamente ai colleghi della sezione operativa di Vicenza, stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili del colpo, che quasi sicuramente è stato su commissione e preparato nei dettagli.