Tir si ribalta sulla rampa di accesso dell'autostrada, due feriti e caos

GRISIGNANO (VICENZA) - Autoarticolato si ribalta sulla rampa di acesso dell'autostrada due feriti e vibilità bloccata. Alle 10 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 a Grisignano del Zocco, nei pressi della rampa d’immissione in direzione Milano, per un autoarticolato rovesciato sulla carreggiata. Le due persone a bordo sonon rimaste ferite.Il primo soccorso ai due occupanti della cabina del mezzo pesante è stato dato da due vigili del fuoco del comando di Trieste, che per motivi di servizio si stavano recando a Brescia, i quali hanno dato l’allarme oltre ad estrarre i due feriti. La squadra del comando di Vicenza ha messo in sicurezza il mezzo, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 che li ha trasportati in ospedale. Sono ora in corso le operazioni di recupero del camion ungherese che trasportava carne, per liberare le corsie autostradali. Il traffico al momento scorre in direzione Ovest su un’unica corsia.