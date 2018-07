L'auto impegna l'incrocio, il motociclista va a sbattere: due gambe rotte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSÀ - Grave incidente stradale questa mattina ina Travettore tra una Fiat Punto e una moto Kawasaki, costato laal centauro. Dai rilievi effettuati dalla polizia locale Nordest Vicentino poco dopo le 8.15 all’incrocio tra le vie Capitello e Verdi una Fiat Punto condotta da G.G., 35enne di Rosà, in uscita da via Capitello per immettersi in via Verdi ha occupato l’incrocio e lì si verificato il sinistro. Il 27enne E.B. di Marostica in sella ad una Kawasakisulla vettura che stava attraversando l’incrocio ha frenato all’ultimo istante ed è: sbalzato dalle due ruote è ruzzolato sull’asfalto e ha colpito la Punto. Il centauro è stato soccorso dai sanitari del Suem e trasportato in gravi condizioni peral nosocomio di Bassano del Grappa.