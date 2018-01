Scivola sulla passerella e s'infilza una gamba nel cantiere della Pedemontana: grave operaio

di Vittorino Bernardi

MALO - Gravequesta mattina nel cantiere della Pedemontana che si immette in direzione della Provinciale 46. Un operaio di 52 anni nel percorrere una passerella è scivolato, a causa di un leggeroche la ricopriva formatosi per il gelo della notte.Dalla passerella è caduto con una gamba su uno spuntone di ferro, all’altezza dell’inguine. L’arto, perforato, gli ha procurato un'. Soccorso prima dai compagni del cantiere, l’operaio è stato soccorso dai sanitari del Suem di Santorso che dopo una prima medicazione d’urgenza hanno disposto, per la, il ricovero inIl 52enne, di origini pugliesi, è in gravi condizioni, ma. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7.