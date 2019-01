Un treno nella storia: la Grande Guerra in Valsugana

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Un documentario storico, con la regia di Pai Dusi, è stato realizzato sui principali eventi legati allache hanno avuto per teatro la, in particolare la sua parte meridionale la, il territorio che dalle pendici del Grappa, attraverso il Canal di Brenta, risale sino al Trentino.Due avvenimenti epocali interessarono lo sviluppo storico e sociale della Valbrenta all’inizio del 1900, quando ancora il suo territorio iniziava in Italia per finire in Austria: lʼe, pochi anni dopo, lo scoppio della Grande Guerra.Nel documentario «», attraverso racconti e interviste, esperti di storia ferroviaria e del territorio, lungo le fermate del treno a, ultima stazione di confine prima dellʼImpero Asburgico, si scopre la Valbrenta degli anni all’inizio dello scorso secolo: la costruzione della tratta Bassano-Primolano, l’arrivo delle truppe, la militarizzazione della linea e la guerra in Valle, l’evacuazione dei civili ed il drammatico fenomeno del profugato, fino alla disfatta delle truppe austro-ungariche e la fine del conflitto. Tra gallerie, postazioni ad alta quota e avamposti militari, racconti di arrivi gioiosi e partenze improvvise, nel documentario sarà possibile veder percorrere la storica via ferrata un verodel periodo della Grande Guerra in transito lungo la Valsugana e rivivere pagine di storia attraversotratte dagli archivi locali.Il documentario, con le interviste a Marco Mondini, Paolo Pozzato, Fabrizio Bassani, Eugenio Campana e Cristian Rossi, sarà presentato venerdì 18, alle 20.45, nella sala polivalente di Piazzetta Brotto, a Valstagna.