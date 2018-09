L’altra faccia della Grande Guerra, tre serate per non dimenticare

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. L’altra faccia della Grande Guerra. Una proposta promossa dalcon la «» in tre serate per ricordare nel centenario la «dei luoghi marginali, dei, degli, della tragedia dei, evocata in un intreccio fra territorio, storia e arte.»Il debutto sabato 22, alle 17, alla ‘’, in comune di San Nazario, nell'antica osteria, incastonata nella roccia, scoperta casualmente durante un'uscita esplorativa del GGG, risalente agli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale, in occasione degli ultimi interventi di recupero e l’inaugurazione della mostra permanente «», stampe litografiche della serie 'Au Camp' di Henry Bing.Il secondo appuntamento venerdì 28, ore 20.45, a Cismon del Grappa, nel Museo del Covolo, con la presentazione di «», reperti di guerra nel percorso artistico die seguirà l’intervento di Fabrizio Bassani su «».Chiuderà il ciclo domenica 7 ottobre, a Valstagna, ore 17, presso il Museo Etnografico, la presentazione ed esposizione dell’opera «Luce d’ombra», di Mauro Campagnaro, in collaborazione con gli Amici dei Musei di Valstagna.