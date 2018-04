Gli astrofili di Schio festeggiano i 40 anni col premio Nobel Kip Thorne e una mostra

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Il premio Nobel per la Fisica 2017è l’ospite d’onore dei festeggiamenti in atto per i 40 anni di attività delcha daha allestito presso lo Spazio Shed Lanificio Conte di via Pasubio la mostra(con visite guidate per scuole e gruppi), esperimenti, fotografie astronomiche e la storia del gruppo. È possibile visitare l'esposizione di telescopi, fare esperimenti, leggere pannelli con la storia delle osservazioni da Galileo a oggi, vedere astro-fotografie storiche e 50 poster con le immagini in alta definizione del t. L'iniziativa rientra nel ciclo Stargate, serie di conferenze e incontri a tema di astronomia, realizzato nell'ambito del tema culturale 2018 promosso dall’amministrazione comunale che culmineràal teatro Astra di via Btg. Valleogra con la conferenza dello statunitense. Lo scienzianto è un fautore delle teorie riguardanti l'esistenza della materia antigravitazionale, elemento che potrebbe. La mostra è aperta al pubblico i sabati, le domeniche, il 25 aprile e l'1 maggio (8.30-13 e 14-19), il 24 aprile (14-19) al costo di 3 euro adulti e 2 bambini. Nei pomeriggi dei giorni 21, 24 e 28 aprile sarà presente anche un, con capienza di 25 persone. La visita al planetario, durata 40 minuti, consiste in un viaggio alla scoperta del cielo e punta a fornire le basi per riconoscere le costellazioni visibili dall'emisfero nord.