Giovedì 14 giugno disagi alla circolazione stradale per il Giro d’Italia Under 23

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Domani 14 giugno è il grande giorno delin città con la settima tappadi 135,9 chilometri conda via Santissima Trinità. Per l’importante appuntamento l’amministrazione comunale ha emesso l’ordinanza 341/2018 per regolare la circolazione stradale.Divieto di transito e di sosta con rimozione in piazza dello Statuto dalle 15 di oggi 13 giugno alle 14 di domani 14 giugno; divieto di sosta con rimozione in via Marconi dalle 15 di oggi 13 giugno alle 14 di domani; divieto di sosta con rimozione in via San Giovanni Bosco dalle 20 di oggi 13 giugno alle 12 di domani 14, eccetto autobus al seguito delle squadre ciclistiche; divieto di transito e sosta con rimozione in via Btg. Val Leogra, piazza IV Novembre, via Marconi, piazza Rossi, via Cap. Sella (tratto tra pizza Rossi e piazza Almerico da Schio) domani 14 giugno dalle 7 alle 14,; divieto di transito, eccetto residenti e frontisti, in via Cavour domani 14 giugno dalle 7 alle 14; divieto di sosta con rimozione e doppio senso di transito in via Pasini (tra intersezione con via Monte Ciove fino alla rotatoria con via Baccarini), riservato a residenti e frontisti della via nonché residenti e frontisti ZTL, via Pasini alta e via Monte Ciove, domani 14 giugno dalle 7 alle 14, con obbligo per i veicoli in immissione nella rotatoria di via Baccarini di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli in transito su quest'ultima; divieto di sosta con rimozione e doppio senso di transito in via Monte Ciove riservato residenti e frontisti domani 14 giugno dalle 7 alle 14; divieto di transito, compreso residenti e frontisti, idomani 14 giugno con i seguenti orari: dalle 11.15 alle 12 in piazza Almerico da Schio, via Rompato, via Baratto, piazzale Divisione Acqui e via Santissima Trinità; dalle 12.45 alle 13.45 e dalle 14.15 alle 15.15 in via Pista dei Veneti, viale Europa Unita, via Vicenza, via Baccarini, via Maraschin, via Rovereto e via Riva del Cristo; dalle 13.45 alle 15 in viale Roma, via Campo Sportivo, via Pista dei Veneti, viale Europa Unita, via Pio X, via Ca’ Trenta e via Pianezza.