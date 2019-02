«Due stivali spuntano dal torrente». Podisti scoprono il corpo di un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALO - Uscito verso le 8 di ieri mattina, domenica 3 febbraio, dalla sua casa di via Busati per una, come sua abitudine, il 75enneè stato trovatoimmerso nel, poco dopo mezzogiorno.L’allarme è stato lanciato da. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco di Schio e i sanitari del Suem di Santorso che nulla hanno potuto fare se non certificare ildell’anziano. Resta da capire la causa: potrebbe essere stato colto da malore per morire prima della caduta nell’acqua, oppure potrebbe essere scivolato per entrare nel torrente e incapace di rialzarsi morire annegato. La salma di Giovanni Francesco Roman è stata posta a disposizione della procura della Repubblica che oggi dovrebbe decidere se rilasciare il nulla osta alla sepoltura o chiedere l’per chiarire la causa del decesso.