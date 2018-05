Giovani “coraggiosi” hanno sventato un assalto a uno sportello bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZOLEONE - Alcuni giovani “coraggiosi” l’altra notte hannoun assalto al bancomat della Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo di via Chiesa a Friola. Intenti a chiacchierare accanto agli stand della sagra, che nel fine settimana ha animato la frazione, dei giovani attorno alle 3.30 hanno sentito dalla vicina via Chiesa arrivare un segnale d’allarme e immediatamente dopo: intuendo un assalto alla banca hanno raggiunto con una corsa di poche decine di metri l’istituto di credito per vederecon il volto travisato abbandonare un carro attrezzi, salire su una Volkswagen Polo di colore nero e. Sul posto sono giunte tre gazzelle dei carabinieri che hanno ricostruito l’assalto: la banda era arrivata con un carro attrezzi, probabilmente rubato, utilizzato come ariete per sfondare il bancomat. L’arrivo dei giovani richiamati dall’allarme ha fattoi banditi, forse tre. Il carro attrezzi è stato preso in consegna dai carabinieri: confidano di rilevare tracce utili a identificare gli autori dell’assalto.