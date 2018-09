Giovane sfregiato al volto individua gli aggressori su Facebook: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Zeno Conzato, studente dell’Accademia di Belle arti a Venezia residente in città, ha indossato i panni dell’e con pazienza certosina ha individuato con successo su Facebook e denunciato iche lo scorso aprile lo hanno derubato e aggredito in modo efferato con danni permanenti per uno sfregio a una guancia. Sono finiti nei guai con la giustizia per rapina impropria e lesioni volontarie Y.N.D. 26enne di Noventa, A.B. 22enne di Vicenza e B.I.B. 25enne di Castegnero. Come riporta il Giornale di Vicenza dopo l’aggressione nella notte tra il 2 e 3 aprile in via Granatieri Sardegna Zeno Conzato ha subito l’umiliazione di trovarsi di fronte, sul treno che prende ogni giorno per andare a studiare a Venezia, uno dei suoi presunti aggressori. Con la denuncia a tutela dell’incolumità di Zeno Conzato il gip Massimo Gerace ha disposto ilad almeno 300 metri dallo studente per i tre indagati, ritenuti soggetti aggressivi e senza scrupoli. Michele Grigenti, l’avvocato dello studente aggredito ha presentato due richieste in questura: l’emissione di unobbligatorio e ladel permesso di soggiorno per i tre aggressori.