Giovane mamma picchiata dal compagno si rifugia in farmacia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CISMON DEL GRAPPA - Da ieri una giovane mamma marocchina, da anni residente nella vallate del Brenta, si trova in unseguita dai servizi sociali dell’Unione Montana e dall’associazione “Spazio Donna”. Verso mezzogiorno di ieri la giovane mamma è entrata in stato di forte agitazione,, nella farmacia del paese per cercare protezione dal compagno,Con un graffio al volto, una volta calmata, la signora con il suo cellulare ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri. Ai militari ha raccontato che da tempo è, connazionale poco più che trentenne. I carabinieri hanno condotto la donna al pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano, con i sanitari a rilevareper un giorno di prognosi. In via precauzionale è stata, ci resterà per il tempo necessario ai carabinieri dile sue dichiarazioni eche non corre pericoli.