Si schianta contro una recinzione: lei ferita e auto distrutta

di Vittorino Bernardi

SAN VITO DI LEGUZZANO - Intervento alle 4.30 di questa mattina 15 dicembre dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa lungo via Riviera perda un’auto incidentata la giovane conducente, da poco schiantata con la sua Nissan Micra contro la. Per un colpo di sonno e o una distrazione la giovane al volante ha perso il controllo dell’utilitaria che nell’abbattere un muretto è andata. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo la donna che,, è stata presa in cura dai sanitari del Suem e trasportata all’ospedale di Santorso per le cure deluso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Nove.