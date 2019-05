Lordata la chiesa del Santo: caccia ai vandali sacrileghi

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTORSO - C’è, per molti sacrilego, sulla. Ignoti nel corso della notte hanno lordato le colonne a fianco dell’ingresso principale realizzando con dello spray nero e una mascherina due volti femminili che si guardano, caratterizzati da lettere misteriose: una A e una T. Sui social si sprecano le critiche per l’oltraggio alla chiesa. Motivo? I sospetti sugli autori non mancano: oggi 17 maggio è la “Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia”.Forse degli esponenti del movimento Lgbt hanno sfogato la loro rabbia nei confronti della Chiesa, contraria al loro pensiero. Nel merito glissa il parroco don. «Siamo stati informati attorno alle 13 da alcuni parrocchiani. Purtroppo è accaduto per motivi che non comprendiamo e con il consiglio pastorale mi attiverò per rimediare al fatto».Dopo avere cancellato i due volti femminili dalle colonne presenterete ai carabinieri denuncia contro ignoti? «Questa è una decisione delicata che deve essere condivisa dal consiglio pastorale».