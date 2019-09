Giornata senz'auto con multe da 330 euro per i "furbetti"

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Occhio alle. I furbetti pizzicati in zona vietata rischieranno oltredi multa.niente auto a Vicenza. E' in programma infatti la seconda e ultimadella stagione. Ile le deroghe verranno rilasciate con il contagocce. Ai varchi del perimetro off limits - quello delle- volontari della protezione civile, alpini e nonni vigile si assicureranno che nessuno entri senza autorizzazione, altrimenti scatterannoIn compenso nei bus e centro bus si viaggeràma soloA vicentini e turisti non resterà che spostarsi a piedi o in bicicletta. Le occasioni di svago, del resto, non mancheranno. Isaranno visitabili con un biglietto unico scontato di, mentresi entrerà consi farà festa con musica e stand gastronomici e incon degustazioni di formaggi e vino.sarà “invaso” daLa circolazione non verrà interdetta solo in, ma anche. Informazioni su www.comune.vicenza.it/giornataverde o ai numeri 0444221580 - 0444545311 - 0444221360.