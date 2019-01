Presenti tanti ragazzi nel Giorno della Memoria contro il razzismo

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA - «La presenza di tanti ragazzi delle scuole nella, davanti alche ricorda la deportazione verso i campi di sterminio durante la seconda guerra mondiale, - ha ricordato la vice sindaco di San Nazario,, - diventa l’occasione anche per noi amministratori, per ribadire la.»Tanti ragazzi, rappresentanti della associazioni, delle Forze dell’ordine, amministratori, cittadini, all’appuntamento promosso dall’associazione La Carrozza Matta, del presidente Gianluca Ferrarese, con protagonisti gli studenti dell’che hanno partecipato al concorso indetto dall’associazione «» ed hanno anche eseguito i toccanti brani di Schindler’s List e Auschwitz.Emozionante e coinvolgente la testimonianza di un anziano che da bambino, nel settembre 1943, con un amico,, nella stazione ferroviaria di Carpané, nelle tradotte dov’erano rinchiusi in attesa di essere deportati nei campi di concentramento, sorvegliati dai militari tedeschi e il ricordo di, figlia di Amadeo Cavalli, originario di Valstagna, emigrato in Francia, deceduto nel campo di concentramento di Auschwitz, che ha rammentato le testimonianze dei sopravvissuti alla deportazione, i bambini, le famiglie e gli amici dei prigionieri, raccolte dall’associazione ‘Mémoire Vive’.«In occasioni come queste - ha ribadito la Lazzarotto - nelle quali si fa memoria, la presenza dei giovani è importante perché, come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella,.»Grande emozione alla lettura da parte di Anna Branciforti, accompagnata dalla musica di ‘La vita è bella’ eseguita dagli stessi ragazzi, del testo dell’alunnovincitore del concorso. Al secondo posto si è classificatae in terza posizione