di Vittorino Bernardi

SANTORSO - Ladi ieri, sabato, promossa daldi pulizia dellatra la rotatoria in prossimità dell’ospedale Alto Vicentino e quella che immette al casello autostradale di Thiene-Schio ha messo in luce l’che abbandona rifiuti di tutti i generi, probabilmente di notte per non essere vista e segnalata alle forze di polizia. Cinquanta volontari,Balzi, hanno indossato i guanti per ripulire un tratto di strada di. Il primo cittadino ha così commentato l’operazione.i 120 sacchi di rifiuti raccolti con di tutto e di più e gli spazi a fianco della strada trasformati in discaricheNulla di inventato, una vera schifezza,Al di là dei commenti di indignazione e disgusto, nelle ore di lavoro si è respirata un’atmosfera positiva tra i volontari che hanno posto rimedio a un disastro. Abbiamo reso più dignitosa una strada che migliaia di persone utilizzano ogni giorno.a ognuno dei 50 volontari che hanno lavorato con impegno».