Giardiniere smaltisce rifiuti verdi sul campo del padre: denunciato

PIOVENE ROCCHETTE - Un giardiniere di 38 anni residente in paese è stato denunciato dai carabinieri forestali della stazione di Arsiero perché ha scaricato a più riprese gli(ramaglie ed erba) su un campo didi 67 anni, pure denunciato, a Posina. Ad attirare l’attenzione dei militare in un consueto giro di controllo sul territorio è stato un, oltre 200 metri cubi, in un campo a fianco di una strada di montagna. Con una verifica in municipio i carabinieri hanno appurato che non era stata rilasciataallo scarico di rifiuti vegetali. Con una rapida indagine i militari hanno denunciato il 67enne proprietario del terreno e il figlio 38enne titolare di un’impresa di giardinaggio, ciascuno per la propria responsabilità giuridica, per violazione degli articoli 192 e 256 del d.lgs. 152/06 sulle norme diin materia ambientale. A padre e figlio, che saranno sanzionati dalla magistratura, l’amministrazione comunale di Posina ha datoper smaltire a norma di legge la montagna di rifiuti vegetali.