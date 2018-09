di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSSOLENTE - «Nel mio paese vivono strani essere fatti di». Parola di, 50 anni, assessore a, comune di 7 mila abitanti della provincia di Vicenza. E sul web è bufera.Non sono passate inosservate ledel referente di varie funzioni - tra cui trasporti, persona, cultura e protezione civile - apparse sulla sua pagina Fb. Frasi che hanno colpito in particolare l'visto che sono state indirizzate ad alcuni concittadini.Quali? L'autore non lo dice, anche se c'è chi, a margine, commenta che queste persone ci sono ancheovvero il Bassanese, area attorno alla quale gravita Mussolente. Qualcun altro invece, ha espresso apprezzamento in dialetto: «Te si un poeta. Ma concordo co ti». Pronta la replica dell'assessore: «Effetto globalizzazione».