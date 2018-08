Trovato in un garage senza vita un 46enne: mistero sulle cause della morte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - I carabinieri della locale compagnia poco dopo le 21 di ieri sono intervenuti in, dove qualche minuto prima in un garage era stato trovatodi 46 anni. A dare l’allarme al 118 è stato amico del 46enne, trovato esanime, con cui aveva un appuntamento. I sanitari del San Bassiano intervenuti sul posto nulla hanno potuto fare oltre adell’uomo e chiamare il 112. Come riporta il Giornale di Vicenza i militari del capitanohanno avviato un’indagine per risalire alle cause del decesso di Gianfranco Migliorini, noto come abituale frequentatore della zona adiacente al supermercato Prix, nel quartiere di Nuova Firenze, nota per schiamazzi e oggetto di un’ordinanza comunale che vieta il consumo di alcolici. La salma del 46enne è stata trasportata all’, a disposizione della procura della Repubblica.