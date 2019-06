© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Nella lontana Thailandia per festeggiare nella località turistica balneare di Pattaya la raggiunta pensione dopo lunghi anni di lavoro ha perso la vita Gianluigi Broccardo di 57 anni. Conosciuto come Gigi l’uomo giovedì alle 13 locali è caduto dal sesto piano del centro commerciale Central Festival Pattaya Beach, un volo letale. È giallo sulla caduta: disgrazia o omicidio? La polizia locale ha avviato un’indagine. Gigi Broccardo è stato raccolto al suolo privo di vita, per fratture multiple, a torso nudo e con addosso soltanto un paio di pantaloncini con il passaporto in tasca, servito alla sua identificazione. Niente portafoglio: difficile pesare che si sia recato in un centro commerciale privo di denaro. Potrebbe essere stato rapinato e poi gettato nel vuoto da un balcone del centro commerciale. Non sarebbe il primo caso, nei ultimi mesi sono stati registrati altri due casi simili. La salma di Gigi Broccardo è stata trasportata in un ospedale per essere sottoposta ad autopsia. La polizia locale è in stretto contatto con l’ambasciata italiana che a sua volta è in contatto con i carabinieri di Schio e i familiari.