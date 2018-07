Il "genX" in falda, chiesto il blocco delle condotte: «Stop all'inquinamento»

di Roberto Cervellin

TRISSINO - «Bloccate le condotte». Nuovo colpo di scena nella vicenda. Non bastava l'inquinamento delle falde diprovocato dalle sostanze perfluoroalchiliche. A queste si è aggiunto un altro impermeabilizzante pericoloso, ilLadi Vicenza ha emesso nel giro di pochi giornia carico delladi Trissino, l'azienda ritenuta responsabile degli sversamenti, individuati dall'nelledello stabilimento. Nonostante quest'ultima abbia respinto le accuse, Palazzo Nievo ha chiesto alla società di sospendere non solo- che possono aver rilasciato l'inquinante - ma anche diSollecitata inoltre unaper verificare. L'obiettivo, spiega il dirigente all'ambiente, è risalire alledella presenza dell'acido. Il tutto dev'essere prontocon la supervisione die Arpav. «Chiediamo chiarimenti in merito all'inquinamento e soprattutto la», ammonisce la presidente della Provincia. Tiepida la reazione delle “”: «Bisognerebbe ordinare ladegli impianti,i terreni e far pagare le spese».