ROSA’ - La comunità rosatese è attonita, in uno, per la repentina scomparsa perdel 29enne compaesano, un genio della matematica deceduto in Romania, nella città didove si era recato martedì scorso 3 aprile per conseguire un post dottorato dopo la laurea in Matematica all’università di Trento e il dottorato conseguito lo scorso febbraio alla Sapienza di Roma.Il giovane, scelto per un dottorato di alcuni mesi dal(istituto di scienza e tecnologia) è stato trovato privo di vita in cucina, appoggiato sul tavolo del suo appartamento,. Pare sia morto il giorno stesso dell’arrivo. L’eseguita sulla salma ha certificato il decesso per avvelenamento da monossido di carbonio, gas letale che aveva invaso l’appartamento preso in affitto dallo studente. È statada parte delle forze di polizia per accertare eventuali responsabilità sul decesso.I genitoridalla loro casa in via Tasso a Sant’Anna di Rosà si sono precipitati a Cluj-Napoca per capire la tragedia, parlare con le forza di polizia ela salma del loro figlio. Le esequie saranno celebrate sabato a Rosà.