Insidia la fidanzatina di un 16enne. Scatta la trappola: 13enne pestato

SOVIZZO - Un 13enne entrato in possesso deldidi una ragazzina è stato: due di 13 anni, uno di 14 e di 16. La ragazzina è in questione sarebbe ladel 16enne.Al 13enne è stata: alle 17 di venerdì scorso è stato invitato da amici a mangiare un gelato assieme. Invito accettato e costato al ragazzino un'aggressione in piena regola, con l’invito a non contattare la fidanzatina del 16enne con la minaccia di una seconda scarica dise avesse parlato dell’aggressione in atto. Spaventato il 13enne una volta a casa e si è rinchiuso nel garage, da dove ha contattato l’amico del cuore che informato dell’aggressione ha avvertito la madre. Il 13enne è stato accompagnato al pronto soccorso dal padre che sabato mattina con il certificato medico ha presentatoai carabinieri di Montecchio Maggiore. La Procura dei minori di Venezia ha aperto un'inchiesta.