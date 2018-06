La casalinga fa il gelato con il latte scaduto: 7 intossicati, 4 sono bimbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Unrealizzato in casa da unaesperta di cucina hatre adulti di 54, 50 e 47 anni e quattro ragazzini in età tra i 12 e i 16 anni. Come riporta il Giornale di Vicenza domenica pomeriggio in un appartamento di Anconetta la signora E.S. di 50 anni ha estratto dal frigo un gelato preparato in casa il giorno prima e l’ha servito a sé stessa, al marito, a un amico di famiglia e a quattro ragazzi. Dopo circa un’ora tutti e sette hanno iniziato ad accusare: mal di pancia, vomito e diarrea. Alcuni si sono recati al pronto soccorso del San Bortolo, altri in farmacia. Per tutti la stessa diagnosi: intossicazione alimentare con prognosi di due giorni di riposo. La causa è stato il gelato: E.S. aveva acquistato dei semifreddi che sabato ha lavorato con del latte che teneva in casa, probabilmente scaduto.