Quando i milgiori amici degli animali sono i pompieri: rondine e gattino vivi grazie a loro

di Vittorino Bernardi

TONEZZA/BASSANO - Tra i migliori amici degli animali rientrano iche ieri 8 giugno sono intervenuti aper salvare une aper liberare una. Il felino in contrada Campana si era infilato in un tubo di scarico pluviale per percorrere una decina di metri all’interno e restare bloccato. All’arrivo della squadra dei pompieri si sentiva un miagolio, senza potere stabilire la posizione dell’animale. Dopo essere stato individuato grazie a una telecamera e all’aiuto di alcuni privati, con un piccolo escavatore si è scavato fino al tubo, interrato per circa 80 centimetri che è stato tagliato per recuperare il micio. A Bassano una piccola rodine ieri mattina è entrata all’interno dei locali della biblioteca civica per restare bloccata nei pressi del lucernario. Dopo vari tentativi la rondinella è stata catturata e liberata all’aperto, dove ha ripreso il volo.