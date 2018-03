Gare di moto nei sentieri dei Berici: «Non se ne può più, li stanghiamo»

di Roberto Cervellin

VICENZA - Multe fino adelle moto. Tolleranza zero nei confronti deiche gareggiano lungo le strade bianche deiUn fenomeno che i comuni del comprensorio dell'Altavia dei colli - oltredi percorsi immersi nella natura - intendono bloccare quanto prima. Non solo perdelle migliaia di escursionisti che li attraversano, ma anche per laLo hanno ribadito al prefettoin occasione della riunione tecnica del coordinamento delle forze di polizia tenutasi il 13 marzo a Vicenza. «Non ne possiamo più», hanno tuonato idegli 11 comuni presenti al tavolo, tra cui quelli di Longare, Brendola, Val Liona e Barbarano Mossano. «E' a rischio l'equilibrio del territorio», ha confermato il primo cittadino di Villaga. Inaturalistici dell'area vengono usati infatti come. «Questo si ripercuote sul delicatodelle colline», hanno denunciato gli enti locali.Parole d'ordine sono. Nel mirino, in particolare, i motociclisti che si dedicano alnelle strade sterrate. Questi, in altre parole, dovranno stare lontani dalle aree protette. Il questoreha annunciato il potenziamento deiin una sorta di task force che coinvolgerà non solo polizia stradale e provinciale ma anche polizie locali. Tra le ipotesi, c'è quella deldelle moto. Nel frattempo alcuni comuni, come Villaga, hanno portato le multe a 500 euro.