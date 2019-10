Garbuio stende lo Schio, al Fc Bassano 1903 il big match e la vetta solitaria

di Francesco Bordignon

Colpaccio delche si porta a casae vola in vetta solitaria in classifica. Era la sfida tra le due favorite, era la partita di cartello della giornata,che da tutti è considerato la prima avversaria della squadra di Maino per la promozione.E il Bassano non ha fallito,grazie ad una(foto Fc Bassano 10903), il bomber che lo scorso anno ha segnato 16 gol in sei mesi e che si sta ripetendo anche in questa stagione, formando con Calgaro una delle coppie più prolifiche della categoria. Per i padroni di casa l’illusione del gol di Primucci, che aveva dato ai locali la speranza di poter portare a casa punti importantissimi per la classifica.Gara che ha visto una grande affluenza di pubblico e, il giovane terzino del Bassano che in settimana aveva sofferto un brutto incidente in macchina uscendone fortunatamente illeso. Primo tempo combattuto, bene i locali che passano in vantaggio conma prima dell'intervallo arriva il pareggio di Garbuio, meglio il Bassano nel secondo tempo che con una rete sempre del bomber giallorosso mettono al sicuro risultato e vittoria.che con questa vittoria si stacca dallo Schio e mette i tre punti sulla sua più pericolosa avversaria, prossima sfida domenica al Mercante con il Sarcedo: di certo il campionato non termina con questa partita, ma un balzo in avanti sulle inseguitrici che non fa certo male.