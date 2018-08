Gallo ucciso a fucilate perché cantava al sorgere del sole: sequestrate armi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN NAZARIO - Un colpo di fucile all’alba in via Campagna hail gallo di M.S. e famiglia, la colpa dell’animale da cortile? Quella sua naturale dil'annuncio del sorgere del sole. Il fatto è accaduto la scorsa settimana, qualcuno, al momeno anonimo, irritato dal cantare del gallo all'alba è sceso in strada armato di fucile, si è avvicinato alla recinzione dall’abitazione di M.S., ha mirato con un fucile all'animale e. Lo sparo ha fatto balzare dal letto i proprietari che usciti in giardino hanno trovato il galloInevitabile per M.S. una telefonata al 112 condell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Solagna che hanno aperto un’indagine per identificare il responsabile. I militari nei primi riscontri a un residente nella zona hanno sequestrato in via cautelare alcune armiin modo irregolare. Resta da accertare se è lui lo sparatore.